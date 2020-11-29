شكرا لمتابعة خبر عن إعادة تفعيل أيقونة الأنشطة المدرسية بمنصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم الأحد إعادة تفعيل أيقونة الأنشطة المدرسية في كشفت مصادر اليوم الأحد إعادة تفعيل أيقونة الأنشطة المدرسية في منصة مدرستي وأكدت أن الهدف من ذلك تمكين المعلمين من توفير مهمات للطلاب وتسليمها . وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد ألمح إلى إستمرارية التعليم عبر " مدرستي " هذا العام الدراسي إذ لم يتم تجربة اللقاح على صغار السن بعد . إقرأ أيضاً :

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