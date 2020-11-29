شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: هناك حالة مطرية ستتجدد بعد 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الفرصة ما زالت مواتية لهطول الأمطار على عدة مناطق منها " الليث والقنفذة وبيشة، وعسير، وجنوب غرب القصيم، وشمال الرياض".

وقال خلال مقطع فيديو عبر حسابه على " تويتر " إن هناك حالة مطرية ستتجدد بعد 3 أيام إلى 4 أيام وسيكون تأثيرها أكبر على المناطق الشرقية من المملكة.