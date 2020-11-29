4 فروق بين الإقامة المميزة ورخصة المستثمر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح مركز الإقامة المميزة اليوم الأحد الفرق بين الإقامة المميزة ورخصة المستثمر .
وأشار أن التقديم يكون متاح للأشخاص الطبيعيين في " الإقامة الميزة ، بينما يشتطرد أن يمتلك المتقدم لرخصة المستثمر كيان اعتباري .
كما أكدت أن حامل الإقامة المميزة مستقل بسجله ، بينما يكون سجل المتقدم لرخصة المستثمر مرتبط بالمنشأة الإستثمارية.
ويحق لحامل الإقامة المميزة العمل في منشآت القطاع الخاص والإنتقال بينها بحرية ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الإستثمار الأجنبي ، ولا يحق لحامل إقامة مستثمر العمل في منشآت القطاع الخاص .
كما يحق لحامل الإقامة المميزة امتلاك العقارات باسمه الشخصي ، ولا يحق لحامل إقامة مستثمر امتلاك العقارات باسمه الشخصي وتكون من خلال المنشأة ولغرض محدد .
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