شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مزارع يحمي محصوله من الطيور المهاجرة بطريقة بدائية في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

لجأ مزارع في جازان، إلى استخدام طريقة بدائية لحماية محصوله الزراعي من الطيور المهاجرة.

وقال المزارع لقناة " العربية " : إنه يستخدم طريقة بدائية لحماية محصوله الزراعي من الطيور المهاجرة حيث أنه ورث هذه الطريقة عن أجداده.

وأضاف : أعلم أولادي هذه الطريقة، حيث أنها عبارة عن أدوات بدائية موجودة في المنزل، وهي أداة وحبل مجوف يعطي صدى صوت، ويرهب الطيور للابتعاد عن المحصول.