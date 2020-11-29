بالفيديو.. مزارع يحمي محصوله من الطيور المهاجرة بطريقة بدائية في جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):لجأ مزارع في جازان، إلى استخدام طريقة بدائية لحماية محصوله الزراعي من الطيور المهاجرة.
وقال المزارع لقناة " العربية " : إنه يستخدم طريقة بدائية لحماية محصوله الزراعي من الطيور المهاجرة حيث أنه ورث هذه الطريقة عن أجداده.
وأضاف : أعلم أولادي هذه الطريقة، حيث أنها عبارة عن أدوات بدائية موجودة في المنزل، وهي أداة وحبل مجوف يعطي صدى صوت، ويرهب الطيور للابتعاد عن المحصول.
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