شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المصلح" يوضح حكم الإصرار على المعاصي مع المواظبة على الطاعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، خالد المصلح، حكم الإصرار على المعاصي مع المواظبة على الطاعات.

وأكد، خلال استضافته بإحدى البرامج التلفزيونية، الخطأ يعد أمر قرين للإنسان، إلا أنه يجب عدم الاستمرار فيه مقابل أداء العبادات من صوم وصلاة وخلافه.

ودعا المرء الذى يقوم بمثل هذا التصرف على التراجع فيما يرتكبه من معاصي، كما أكد على ضرورة أن يهتم من حول هذا الشخص بتشجيعه على السلوك الصحيح وترك المعاصي.