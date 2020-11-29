مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة يكرم تطبيق ارتقاء

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):تلقى تطبيق إرتقاء لأخبار الدورات و المؤتمرات و الوظائف الصحية شهادة شكر و تقدير مقدمة من إدارة التعليم الطبي المستمر بمستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث بجدة لجهودهم الحثيثة لدعم التعليم المستمر بالمستشفى من خلال منصتهم .
و ذلك لجهود التطبيق ومساهمته بدعم التعليم المستمر بالمستشفى من خلال التطبيق و قنوات التواصل .
كما شكرت إدارة التطبيق ممثلة بالمشرف العام الأستاذ / خالد الأحمد - هذه الإلتفاتة الطيبة لسعادة المدير العام للشئون الأكاديمية والتدريب الدكتور / حسين حلبي - و لرئيس قسم الشؤون الأكاديمية و التدريب للتعليم الطبي المستمر الأستاذ / أزاد قدس - و إلى منسقة التدريب و المؤتمرات الأستاذة / حياء العبيدي .
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