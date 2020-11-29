تغريم 9 مُنشآت تجارية بمكة المكرمة لم تلتزم بإجراءات كورونا

للوقاية من تفشّي الفيروس
رصدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة 9 منشآت تجارية مُخالفة بمكة المكرمة، لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».
وتمثَّلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية، في عدم لبس الكمَّامات، ومُخالفة العاملين للإجراءات الاحترازية، وجرى تطبيق العقوبة المقررة بحسب لائحة مُخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكَّدت وكالة البلديات ممثلةً في البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية في جميع المُنشآت التجارية وكافَّة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق التباعد الجسدي، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للعاملين والمتسوقين داخل جميع المُنشآت، وإيقاف العامل الذي تظهر عليه أعراض مرضية حمايةً للآخرين.
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