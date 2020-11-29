تنفيذ 5608 جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بمكة وضبط 925 مخالفة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5608 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 925 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2376 جولة 514 مخالفة، والطائف 845 جولة 186 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1887جولة و198 مخالفة، والقنفذة 500جولة و27 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 ".

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