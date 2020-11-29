أكثر من 650 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في الشرقية

منذ بدء العمل فيه حتى الآن..
قدّم مركز (تأكد) في المنطقة الشرقية خِدْماته لأكثر من 650 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .
يذكر أنَّ مراكز تأكد خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) .
كما أن مراكز (تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أنّ هذه الفحوص تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .
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