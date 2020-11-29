في 3 أيام.. «أمانة الشرقية» تنفذ 1811 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

بمشاركة 470 فردًا من كوادر الإصحاح البيئي..
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال ثلاثة الأيام الماضية، 1811 جولة رقابية و 8 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 35 مخالفة، منها 30 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 5 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 2251 موقعاً، مستخدمةً 409706 لترات من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 470 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 20956 طناً من النفايات، وإزالة 11516 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9392 من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية، كما تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين عبر التبليغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات (940)، وذلك لسلامة الجميع.
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