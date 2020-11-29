طقس السعودية.. الأرصاد تنبّه إلى هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، تنبيها متقدًمًا بشأن أحوال الطقس في منطقة مكة المكرمة، تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنَّ الحالة تشمل محافظات (أضم- الطائف- العرضيات- ميسان) مشيرة إلى أنّ التنبيه يستمر إلى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ونوَّهت إلى أن الحالة تشمل (الباحة- الحجرة- العقيق- القرى- المخواة- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد - قلوة) وستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا مماثلًا بشأن أحوال الطقس بمنطقة عسير تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول.

وبيّنت الهيئة أنّ الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء، وتشمل محافظات (أبها– أحد رفيدة- الحرجة- النماص- بارق– بلقرن– بيشة– تثليث– تنومة- خميس مشيط– سراة عبيدة- ظهران الجنوب) .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 9 مناطق.. وانخفاض طارئ لدرجات الحرارة

بالفيديو.. تنويه جديد من «الأرصاد» حول الأمطار المرتقبة.. وأول المناطق تأثرًا

«هيئة الأرصاد» تكشف تفاصيل الحالة المطرية المتوقعة على بعض مناطق المملكة حتى الأحد