«الحصيني»: استمرار الحالة «سقيا» وهطول أمطار على 5 مناطق

توقّع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد استمرار الحالة الممطرة «سقيا» خلال الـ «24» ساعة القادمة حيث تكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع استمرار حالة سقيا الممطرة بأمطار خلال الـ «24» ساعة القادمة من اليوم الأحد 144/4/14هـ إلى صباح الاثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت وقطر والبحرين واليمن ».

وأضاف الحصيني: «متوقع استمرار الأمطار وحالة ارتدادية من الثلاثاء 1442/4/16هـ، ومتوقع استمرارها عدة أيام كما ترسمها النماذج العددية للطقس». مشيرًا إلى أنَّ التغيير وارد، كما توقع انخفاضًا في الحرارة على مناطق الشمالية وتبوك والجوف من يوم الاثنين.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

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