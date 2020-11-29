أمانة جازان تنفِّذ 2279 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلديات ومراكز المنطقة 2279 جولة رقابية خلال الأسبوع المنصرم، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للتأكد من سلامة ما يقدم للمستهلك وتطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الأمانة بأنها صادرت خلال تلك الجولات، 4473 كجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك، ورصدت 233 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية وقامت بتطهير وتعقيم 510 مواقع.

وعلى جانب آخر كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أحد المسارحة أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع والحدائق العامة، كما واصلت جولاتها الرقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب محمد مباركي، أن فرق البلدية قامت خلال الأسبوع الماضي بأعمال تطهير وتعقيم 67 موقعًا، كما نفذت العديد من الجولات الميدانية على المحال التجارية والأسواق شملت 368 محلًا، أسفرت عن إتلاف أكثر من 63 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، داعيًا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.