السعودية اليوم / ليبيا تسجل 13 وفاة 1157 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1157 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 82.430 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1166 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.266 حالة .

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13:49ت م

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طرابلس 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1157 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 وفاة .وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 82.430 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1166 حالة وفاة ، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.266 حالة .// انتهى //13:49ت م0071

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