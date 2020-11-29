

الرياض 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية معرضاً حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن - في العقد الثالث من العمر-، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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13:40ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة الأفلاج معرضاً حياة الآخرين للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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