السعودية اليوم / تسجيل 4669 إصابة جديدة بكورونا في النمسا



فيينا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4669 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278.170 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3105 حالات وفاة .

// انتهى //

13:33ت م

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فيينا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4669 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278.170 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3105 حالات وفاة .// انتهى //13:33ت م0064

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