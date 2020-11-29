السعودية اليوم / صحة جازان تنفذ برنامجاً تدريبياً عن "الرعاية التمريضية الحرجة لمرضى كوفيد - 19"



جيزان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

نفذت إدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان بالتعاون مع إدارة الشئون الاكاديمية بالمديرية اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "الرعاية التمريضية الحرجة لمريض كوفيد19"،وذلك بقاعة التدريب في مستشفى أبو عريش العام.

وتضمن البرنامج لتعريف المشاركين البالغ عددهم 45 ممرضاً وممرضة، بأساسيات الرعاية التمريضية بأقسام العناية المركزة، وإرشادات التهوية الميكانيكية لمريض كوفيد19 , ومعدات الحماية الشخصية، والتحديات التي يوجهها العاملون في الخطوط الأمامية في الرعاية الصحية والاجتماعية لمجابهة

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة

// انتهى //

12:56ت م

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جيزان 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسنفذت إدارة التمريض بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان بالتعاون مع إدارة الشئون الاكاديمية بالمديرية اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "الرعاية التمريضية الحرجة لمريض كوفيد19"،وذلك بقاعة التدريب في مستشفى أبو عريش العام.وتضمن البرنامج لتعريف المشاركين البالغ عددهم 45 ممرضاً وممرضة، بأساسيات الرعاية التمريضية بأقسام العناية المركزة، وإرشادات التهوية الميكانيكية لمريض كوفيد19 , ومعدات الحماية الشخصية، والتحديات التي يوجهها العاملون في الخطوط الأمامية في الرعاية الصحية والاجتماعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد, إضافة للجودة التمريضية بالرعاية الحرجة لمريض كورونا.ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تنفذها إدارة التمريض بصحة جازان للرقي بالرعاية التمريضية بمختلف مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.// انتهى //12:56ت م0059

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.