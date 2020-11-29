السعودية اليوم / وفد من برنامج الأغذية العالمي يطلع على سير مشروع "مهارتي بيدي - 2 لتحسين سبل العيش للأيتام بمأرب" الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة



مأرب 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

اطلع وفد من برنامج الأغذية العالمي اليوم، على سير مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية لتحسين سبل العيش للأيتام والمعيلات بمحافظة مأرب، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستمع الوفد من إدارة المشروع إلى شرح عن أنشطة المشروع، والخطة التنفيذية ومعايير اختيار المستفيدين، كما استمع الوفد إلى انطباعات عينة من المتدربين والمتدربات.

وتعرف الوفد على نماذج من قصص نجاح المشروع، وأعمال المستفيدات من دورات الخياطة والتطريز، وصناعة المعجنات، والكوافير.

وأبدى الوفد إعجابه بالخدمات التدريبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيا واقتصاديا.

يذكر أن مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية والحيوانية"، و ينتهي بصرف منح لإنشاء مشاريع صغيرة.

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12:44ت م

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