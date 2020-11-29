شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على مراكز وقرى الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء، شملت قرى وهجر وبلدات المحافظة والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيئة لهطول الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متوسطة على مراكز وقرى الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.