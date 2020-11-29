محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 حالة سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 459 وفاة، و26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا، في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 إصابة؛ مفيدًا بأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 21987؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1761457 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد 459 وفاة و26683 إصابة جديدة بكورونا في روسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-29 سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 459 وفاة، و26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا، في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 إصابة؛ مفيدًا بأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 21987؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1761457 حالة. 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 11:23 AM الحصيلة ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 حالة الحصيلة ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 حالة سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 459 وفاة، و26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا، في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 إصابة؛ مفيدًا بأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 21987؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1761457 حالة. ، 459 وفاة و26683 إصابة جديدة بكورونا في روسيا ،

المصدر : الخليج 365

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