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شكرا لقرائتكم فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ وزارة الدفاع، اليوم الأحد، ولمدة 10 أيام تلقي طلبات التقديم على الوظائف المطروحة للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.
وأوضحت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنَّ الوظائف المطروحة تشمل الرجال والنساء، ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي اضغط هنا.
كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع تويتر
تعلن #وزارة_الدفاع عن طرح فرص وظيفية للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدد من الوظائف (للرجال / والنساء).https://t.co/X0jMLZYyme pic.twitter.com/WpcL2iVE6t— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 26, 2020
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