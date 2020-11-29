فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة الدفاع، اليوم الأحد، ولمدة 10 أيام تلقي طلبات التقديم على الوظائف المطروحة للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنَّ الوظائف المطروحة تشمل الرجال والنساء، ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي اضغط هنا.

كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع تويتر