6 انفجارات تهز العاصمة الإريترية أسمرة

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن وقوع 6 انفجارات في العاصمة الإريترية، أسمرة، صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن السبب وراء هذه الانفجارات غير معروف حتى الآن، بحسب قناة “العربية”.

وتأتي الانفجارات في إريتريا المجاورة لإثيوبيا في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي على منطقة تيجراي الانفصالية.

