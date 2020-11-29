2020-11-29

المسند: لا تلوح في الأفق القريب أي موجة قارسة البرودة على السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم حالة من الاستقرار الجوي في السعودية مع هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وقال المسند: “لا تلوح في الأفق القريب أي موجة (قارسة) البرودة على السعودية، وذلك حتى دخول المربعانية في 7 ديسمبر القادم .. هذا والله أعلم.

وتابع المسند، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “اليوم الخامس من الحالة المطرية سقيا ومتوقع اليوم أن تنحسر الحالة قليلاً، ومتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من الشرقية وشمالي منطقة الرياض وأجزاء من الباحة وعسير وجازان ومكة وربما جنوبي منطقتي القصيم .. هذا والله أعلم”.

كما نشر المسند قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس هذا والله أعلم.



