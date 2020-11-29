شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار وضباب وبرد.. التقلبات الجوية مستمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية، وكذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد) من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 10 مساءً. ونبهت أيضاً من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

من جهة أخرى، نبهت الإدارة العامة لتحليل وتوقعات الطقس من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، قد تسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية، وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.