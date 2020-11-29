السعودية | الحالة المطرية "سقيا" مؤشر لشتاء قارس على السعودية

شكرا لقرائتكم الحالة المطرية "سقيا" مؤشر لشتاء قارس على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع مختصو الطقس بقدوم شتاء قارس وشديد البرودة على السعودية، وذلك نظير مؤشرات جوية تؤكد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وأوضح خبير الطقس حسن كراني في تغريدة على "تويتر"، أمس: "نستقبل ديسمبر بعد 72 ساعة بفترة انتقالية مبكرة بين فصلي الخريف والشتاء بتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة. ودرجات حرارة منخفضة تعد مؤشراً لقدوم شتاء قارس وبعون الله ممطر.. بصحبة تقلبات جوية متسارعة".

وشدد بقوله: "علينا من الآن الاستعداد لذلك، لأننا نعيش فترة تغيُّر مناخي، مع استمرار الحالة المطرية اليوم والتي قد تكون من متوسطة لغزيرة مع حبات ‏برد على أجزاء من محافظات شقراء والمجمعة وعنيزة ‏والدوادمي والزلفي وبريدة وشمال شرقها حتى حفر الباطن و‏رفحاء، وينبع وأجزاء من الباحة وعسير وجازان".

في حين أشار أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إلى أن اليوم الرابع من الحالة المطرية سقيا، من المتوقع أن تستمر في خيراتها وبركاتها الربانية على أجزاء من شمال ووسط منطقة الرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وشرقي حائل والقصيم وجنوبي شرق المدينة المنورة ومكة والباحة وعسير وجازان".

فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، وتشمل السواحل الجنوبية منها، كذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.