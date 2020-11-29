، خلال أسبوعين.. 7560 محاضرة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغت أعداد الحاضرين فيها في جميع الجلسات دون تكرار أكثر من 15 ألفاً

نفّذت جامعة الحدود الشمالية 7560 محاضرة افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعداد الحاضرين فيها في جميع الجلسات دون تكرار فيها أكثر من 15 ألف حاضرٍ.

وأشارت الجامعة إلى أنها أعدّت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية حيث استفادت من نظام الدعم الفني.جامعة الحدود الشمالية