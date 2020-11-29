شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تتلف 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة وتكشف أصنافها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأحد إتلاف أكثر من 2 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة ، وفقاً لنظام الجمارك الموحد ، وعماً لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية .

وأكدت " الجمارك " أن أكثر السلع المغشوشة والمقلدة التي تم إتلافها " أحذية ، وملابس ، وجوالات ، وفلاتر سيارات ، وأكسسوارات .

كما كانت أكثر المنافذ التي وردت السلع من خلالها " ميناء جدة الإسلامي ، والميناء الجاف ، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام .

وأشارت " الجمارك " أن عملية الإتلاف تتم من خلال 5 خطوات ، وهي :

1- معاينة وتفتيش السلع الواردة .

2- إحالة عينة من الوارد الفعلي إلى الشركات الإستشارية الموجودة بالجمرك ووزارة التجارة بناءً على المخاطر .

3- ضبط السلع وحجزها وإشعار المستورد بذلك حال ثبت أنها مغشوشة أو مقلدة .

4- تحال السلع إلى الإدارة القانونية بالهيئة واللجان الجمركية وفي حال صدور قرار وثبوت القضية ثم التوجيه بالإتلاف .

5- يتم الإتلاف بحضور لجنة فنية وإعداد محضر بذلك .