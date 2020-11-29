شكرا لمتابعة خبر عن السجن والغرامة لأصحاب معاشات الضمان حال عدم الإنفاق على أُسرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر اليوم الأحد بعض مواد نظام الضمان الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم نشره أمس في الجريدة الرسمية .
ووفقاً للمادة 20 من النظام الجديد فإن كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على أسرته يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو بهما معاً .
وتستقبل الوزارة البلاغات من أفراد أسرة صاحب المعاش وتحيلها لجهة الضبط المختصة .
كما يُعاقب من يحصل على مال من الضمان الإجتماعي بغير حق بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بهما معاً، ورد المال ، وفقاً للمدينة .
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