شكرا لمتابعة خبر عن السجن والغرامة لأصحاب معاشات الضمان حال عدم الإنفاق على أُسرهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد بعض مواد نظام الضمان الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم نشره أمس في الجريدة الرسمية .

ووفقاً للمادة 20 من النظام الجديد فإن كل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على أسرته يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو بهما معاً .

وتستقبل الوزارة البلاغات من أفراد أسرة صاحب المعاش وتحيلها لجهة الضبط المختصة .

كما يُعاقب من يحصل على مال من الضمان الإجتماعي بغير حق بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بهما معاً، ورد المال ، وفقاً للمدينة .