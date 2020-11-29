شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حالة سقيا مستمرة بأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة "سقيا" بأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، من اليوم الأحد إلى صباح يوم غد ( الأثنين).

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، وستكون من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت وقطر والبحرين واليمن.

وأكد استمرار الأمطار وحالة ارتدادية من يوم الثلاثاء لعدة أيام، منوهاً بانخفاض متوقع في الحرارة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف من يوم يوم غد، الأثنين.