شكرا لمتابعة خبر عن شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم الشروط اللازمة لإيفاد المعلمين المواطنين للتدريس بالخارج ، وذلك على النحو التالي :

1- ألا يقل عمر المعلم المرشح عن 30 عام ولا يزيد عن 50 عام .

2- ألا يقل عمر وكيل وقائد المرسة والمشرف التربوي عن 30 عام ولا يزيد عن 50 عام ، ويحسب العمر بتاريخ بداية العام الدراسي ، وفقاًلـ " عكاظ " .

3- ألا يقل تقديره في الآداء الوظفي عن 90 درجة في الثلاث سنوات الأخيرة المتتالية .

4- ألا يقل المؤهل العلمي للمعلم المرشح عن بكالوريوس في مادة التخصص .

5- ألا تقل خدمة المرشح " معلم ، وكيل قائد المدرسة " عن 6 سنوات ، والمشرف التربوي عن 10 سنوت .

6- أن يكون المرشح متزوج وحسن السير والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية .

7- لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو عقوبة إدارية في آخر ثلاث سنوات أو السنة الحالية .

8- ألا يكون طرف في قضية قائمة .

9- أن يؤدي المرشح الإختبارات المهنية .

10- ألا يكون المرشح خلال هذا العام الدراسي معار أو مفرغ للحصول على درجة علمية .

11- ألا يكون ملتحق بدورة تدريبية أو لدية إجازة دراسية أو استثنائية " مدتها فصل دراسي أو أكثر " .

12- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الداخليأو الإبتعاث الخارجي للدراسة .

13- ألا يكون قد سبق له الإيفاد من الوزارة أو اعتذر عن الإيفاد في آخر عامين دراسيين بعد صدور القرار أو اعتذر عن إكمال المدة النظامية للإيفاد خلال آخر ثلاث سنوات .