شكرا لمتابعة خبر عن 4964 مستفيد من خدمات العيادات الإفتراضية في مستشفيات "صحة الرياض" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قالت صحة الرياض أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الإفتراضية في مستشفيات منطقة الرياض بلغ (4964) مستفيد، حيث تأتي هذه العيادات تواصلاً لجهود صحة الرياض وضمن الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وبيّنت "صحة الرياض" أن (1633) مريض إستفاد من خدمات العيادات الأفتراضية في مستشفى الملك خالد في محافظة الخرج، فيما قدّم مستشفى محافظة وادي الدواسر العام خدماته الصحية إفتراضياً لعدد (1600) مريض، ومستشفى القويعية العام (907) مرضى ، بينما إستفاد (473) مستفيد من عيادات مستشفى الولادة والأطفال في الخرج، و(239) مستفيد من مستشفى الأرطاوية، في حين إستفاد (112) مريض من خدمات العيادات الافتراضية في مستشفى حوطة بني تميم العام.

وأشارت صحة الرياض إلى أن الخدمات الطبية التي تم تقديمها تنوعت ما بين عيادات الجراحة والأطفال والنساء والولادة، والباطنية، والعظام، وذلك بما يضمن تحقيق تقديم خدمة مميزة للمستفيدين من خدمات "صحة الرياض"

يُذكر أن العيادة الإفتراضية هي عيادة حقيقة يقوم فيها الطبيب في المستشفى بالإطلاع على ملف المريض والإتصال به صوتياً ومرئياً في منزله وتشخيص حالته والإطمئنان عليه دون الحاجة للحضور للمستشفى، حيث تتضمن آلية العمل قيام المريض بالاتصال على الرقم المحدد لكل مستشفى، وحجز الموعد، وبعدها سوف تصله رسالة واتس بتاريخ ووقت الموعد مع بعض التعليمات التقنية اللازمة ، حيث يتم الاتصال على المريض من خلال برنامج المكالمات المرئية Google Due الموجود في متجر التطبيقات. وعند الإنتهاء من عملية فحص المريض من قبل الطبيب وحاجة المريض لبعض الأدوية سوف يتم إيصال الأدوية لمنزل المريض. وفي حال حاجة المريض لأشعة أو تحاليل يتم إشعار المريض من قبل الدكتور أو الواتس بموعد التحليل أو الأشعة.