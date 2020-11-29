شكرا لمتابعة خبر عن الانتهاء من تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الطرق المحورية والمجاورات السكنية بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز مشاريع تأهيل الطرق المحورية والمجاورات السكنية بالدمام، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مؤخرا، بحضور سمو نائبه صاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد الحقيل ، بقيمة ١٢٧ مليون ريال، والتي تأتي وفقا لرؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وأنسنة الأحياء السكنية، التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع تأهيل الطرق المحورية بمدينه الدمام المرحلة الأولى والذي يهدف الى ربط المنطقة المركزية بمنطقة الكورنيش عبر ثلاثة محاور رئيسية يتقاطع معها محورين عرضيين تم تصميمها جميعاً بحيث توفر حركة تنقل آمنه للمشاة ومزودة بأشجار الظل والشجيرات والمقاعد ومسارات لذوي الإعاقة البصرية.

وأشار الى أن المحاور المستهدفة هي: المحور الأول شارع عبد الله بن رواحة، المحور الثاني الشارع التاسع، المحور الثالث الشارع الحادي عشر، المحور الرابع شارع الواقدي، المحور الخامس شارع سفيان بن وهب، حيث بدأ العمل بالمحور الأول بشارع عبد الله بن رواحه الرابط ما بين طريق الخليج العربي وطريق الأزدي، لافتا الى أن نسبة الإنجاز بلغت ٧٣٪ من أعماله.

وقال الصفيان أن نسبة إنجاز العمل بالمحور الثاني بالشارع التاسع الرابط ما بين طريق الخليج وطريق الملك عبد العزيز تتجاوز ٤٥ ٪ ، مشيرا الى أنه جاري العمل بجزء من المحور الخامس بشارع سفيان بن وهب من تقاطعه مع شارع عبد الله بن رواحه وحتى تقاطعه مع الشارع الثامن عشر بنسبه إنجاز تصل الى ٥٠٪، موضحا أنه من المتوقع أن يتم افتتاح هذه الشوارع في الربع الأول من عام ٢٠٢١ م، و يبلغ إجمالي أطوال هذه الشوارع (5000 متر طولي) وبإجمالي مساحة (145000 متر مربع) و يتضمن المشروع أعمال الإزالة والتسوية الترابية وأعمال السفلتة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات، بالإضافة الى أعمال شبكة الري والتشجير وأعمال الإنارة ومسار للدراجات .

وأبان المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية بأن المشروع يتضمن تنفيذ أرصفة مشاة من الجرانيت وبمساحة تقدر ب (40،000 متر مربع) مزودة بمسارات لذوي الإعاقة البصرية، كما يشمل المشروع زراعة أشجار ظل مختلفة الأنواع يصل عددها الى (1000 شجرة)، إضافة الى زراعة نجيله طبيعية ومغطيات تربة تصل مساحتها الى (9500 متر مربع)، كما سيتم تركيب أعمدة للإنارة بعدد يفوق ٥٠٠ عمود إنارة تجميلي بارتفاع 5 متر مربع.

وبدأت الأمانة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المجاورات السكنية في حي البديع وحي السلام، وذلك على عدة مراحل تتضمن إعادة رصف شوارع عرض (٨ م، ١٠ م، ١٢ م، ١٥ م، ٢٠ م) وتحويل شوارع ٨ متر الى ممرات مشاه مع تزويدها بأشجار الظل ومقاعد، وكذلك تحويل شوارع ١٠ م، ١٢ م الى شوارع مشتركة، توفير أرصفة مشاة مستمرة، توفير اناره تجميلية، وتوفير ممرات آمنه للمساكن ومواقع الخدمات، التنوع في زراعه الاشجار والشجيرات لشوارع الأحياء.

وأكد محمد الصفيان بأن أمانة الشرقية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، وهي توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، وتحسين المشهد الحضري, إضافة الى عمليات المسح الميداني التي أطلقتها الأمانة مؤخرا لمسح أحياء وشوارع المنطقة الشرقية وجمع بيانات الوضع الراهن وتحليلها وتوظيفها في رفع مستوى المشهد الحضري، واستخلاص الخطط لأعمال التنفيذ، واستعراض البيانات على لوحة قياس مؤشر الأداء بما يسهم في دعم إدارة التحكم بجميع عناصرها بجانب ووضع استراتيجيات التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى المشهد الحضري.