شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف تنفذ ورشة عمل لتطوير عمل مندوبي الهيئة الميدانيين في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

ضمن خطة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لتعزيز و تطوير العمل الميداني لمنسوبيها ، نفذت وكالة الرئاسة العامة للشؤون الميدانية و القضايا ورشة عمل ( عن بعد ) لتطوير عمل مندوبي الهيئة الميدانيين المكلفين بتمثيل الرئاسة العامة في اللجان الحكومية ، من منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة .

و تهدف الورشة للوصول بأداءو عمل مندوبي الهيئة الميدانيين لأفضل مستوى ممكن ، و ذلك وفق اللوائح و الأنظمة المعنية بهذا الشأن ، و تستهدف مديري الفروع و مساعديهم و رؤساء الهيئات و مساعديهم ، و مديري الشؤون الميدانية و مساعديهم ، و الموظفين العاملين بوحدة المندوبين ، و المندوبين الميدانيين و المشرفين عليهم .

و قد اعتمدت الرئاسة العامة عدد - ( 13 ) - ورشة عمل تنفذ - ( عن بعد ) في فروعها ، و ذلك بتوجيهات و متابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله السند ، حيث سيشارك فيها ( 520 ) عضواً ، تتضمن شرحاً للدليل الإجرائي لعمل مندوبي الهيئة ، و تركز على أهمية ضبط عملهم ، و توثيق إجراءاتهم عبر نظام أمان ، مع التأكيد على أهمية إتقان العمل و التقيد باللوائح و الأنظمة التي أقرت ، و رفع مستوى الجودة ضمن خطة الرئاسة العامة لتطوير العمل الميداني و الإرتقاء بعمل منسوبيها .