بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسجد شكرًا لله على أرض المطار فور وصوله للرياض

بعد رحلة علاج بأمريكا
عاد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعد رحلة علاج قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لحظة وصوله إلى مطار الرياض، وقام بالسجود شكرًا لله على عودته بالسلامة لأرض الوطن عقب نزوله من الطائرة.
وعلّق على الفيديو، الذي أرفقه بأغنية راجع للفنان عبد الكريم عبد القادر، بالقول «الحمد لله الرياض».
وتعرض رئيس هيئة الترفيه مؤخرًا إلى وعكة صحة وغادر للعلاج في نيويورك الأمريكية، وكان من المقرر له العودة في نهاية الشهر الماضي؛ لكن حدث له طارئ طبي دفعه لتأجيل العودة إلى هذا الشهر.
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