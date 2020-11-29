الباحة.. إصابة خطيرة لشخص إثر ارتطام سيارة بعمود إنارة

تم عمل إنعاش لقلبه ونقله لمستشفى القرى العام
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بعمود إنارة الموقع الأطاولة أمام محطة الساحة وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 19:33 مساء السبت.
وذكر الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة خطيرة، توقف قلب وتنفس وتم عمل إنعاش قلب رئوي cpr والتدخل إسعافيًا له ونقله إلى مستشفى القرى العام.
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