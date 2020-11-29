وزير الصحة: نُحكم سيطرتنا على فيروس كورونا.. والإصابات في تراجع

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم السبت، إحكام السيطرة على فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات تشهد نزولًا.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الربيعة: «ولله الحمد.. لا نزال نُحكم سيطرتنا على فيروس (كورونا المستجد) في المملكة؛ حيث نشهد نزولًا في عدد الإصابات».

وأرجع ذلك إلى «الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ثم وعي والتزام المجتمع»، مؤكدًا ضرورة «مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة بإذن الله تعالى».

ونشر الوزير مع التغريدة، إنفوجرافًا يتعلق باحتلال المملكة الترتيب السادس، كأكثر وجهات السفر بين دول العالم أمانًا، في ظل جائحة كورونا، والوحيدة من بين دول الشرق الأوسط.

واحتلت المملكة هذه المرتبة المتقدمة عالميًّا، وفق مقالة نُشرَت على موقع Wego Travel Blog بعنوان «أماكن آمنة للسفر أثناء جائحة (كوفيد 19)».

ويعتمد التصنيف معايير دول الاتحاد الأوروبي المشتركة لتنسيق القيود على السفر.

واعتمدت منهجية التصنيف على المعايير الوبائية، من حيث قدرة الدول على احتواء الجائحة، وتحقيق استقرار خلال فترة طويلة من الزمن، وعلى كفاءة النظام الصحي، من حيث توافر السعة السريرية لغرف العناية المركزة، والطواقم الطبية لرعاية المرضى.

كما اعتمد على الرصد والمتابعة من حيث التوسع في فحوصات (كوفيد 19)، ومراقبة وعزل الحالات.