السعودية اليوم / 7560 محاضرة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية خلال أسبوعين



عرعر14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

نفذت جامعة الحدود الشمالية 7560 محاضرة افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين بلغ أعداد الحاضرين فيها في جميع الجلسات دون تكرار فيها أكثر من 15 ألف حاضرٍ.

وأشارت الجامعة إلى أنها أعدت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية حيث استفاد من نظام الدعم الفني.

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10:45ت م

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