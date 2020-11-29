

الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ48 ساعة الماضية 540 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 17404 حالات، منها 10175 حالة تعافي، فيما بلغت الوفيات 1235 حالة.

// انتهى //

10:43ت م

0025



الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ48 ساعة الماضية 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 20 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 17404 حالات، منها 10175 حالة تعافي، فيما بلغت الوفيات 1235 حالة.// انتهى //10:43ت م0025

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان يسجل 540 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.