السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس

ومن بين الـ 450 إصابة، هناك 413 إصابة محلية و37 وافدة من الخارج.

// انتهى //

06:06ت م

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سيئول 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، مما يزيد إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 33 ألفا و 824 .ومن بين الـ 450 إصابة، هناك 413 إصابة محلية و37 وافدة من الخارج.// انتهى //06:06ت م0010

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