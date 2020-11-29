الانتهاء من تقييم 411 مبادرة بـ ملتقى مكة الثقافي

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أنهت لجان التحكيم تقييم مبادرات الجهات والأفراد الخاصة بملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي وموضوعه كيف نكون قدوة في العالم الرقمي والبالغة 411 مبادرة.

وأوضحت أمانة الملتقى أنه تم الانتهاء من تقييم جميع المبادرات ضمن فرعي جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية، مبينة أن المبادرات المؤسسية ركزت على عدة موضوعات من أبرزها المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة ذكية، والتطبيقات الهاتفية، والبرامج التثقيفية والدورات تأهيلية بالإضافة للمسابقات والفعاليات.

وأشارت الأمانة إلى مجالات الأثر المتوقع للمبادرات تمحورت في عدة مجالات هي الحج والعمرة، والمجالات الاجتماعية والأسرية، والثقافية والإعلامية، والسياحة والترفيه، والقيم والأخلاق، والمعرفة كذلك المجال الصحي والرياضي.

ولفتت أمانة الملتقى إلى أن المبادرات تم تقييمها وفق عدة عوامل وهي مدى ارتباطها بأهداف الملتقى الخمس في دورته لهذا العام والتي تسعى لتعزيز الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات، .بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، كذلك دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز “مكة الذكية“، وتفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، وأتمتة العمل لربط الجهات الحكومية بالمنطقة مع الإمارة إلكترونياً.

وزادت ” ورغبة في تعزيز الأثر أعدت كل جهة مؤشرات لقياس الأثر المتوقع ومجالاته، وخطوات ضمان استدامة الأثر، وخطة التوسع والانتشار.

ونوهت أمانة الملتقى إلى أن المبادرات الفردية تمحورت في أربعة موضوعات تمثلت في المنصات الإلكترونية، والحملات التوعوية الرقمية، والأجهزة الذكية، والتطبيقات الهاتفية، مضيفة “تنوعت مجالات الأثر المتوقع للمبادرات الفردية في سبعة مجالات كما ارتبطت المبادرات الفردية بتحقيق مؤشرات وقياس أهداف الملتقى في دورته لهذا العام”.

وفي شأن متصل بدأت محافظات المنطقة استقبال مبادرات جوائز الإبداع الخاصة في المحافظات وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظاتهم في شتى المجالات المتعلقة بالعالم الرقمي، وتشمل الجوائز المقدمة المبادرات المؤسسية المخصصة لمعالجة ووضع الحلول لملاحظات قائمة في المحافظة أو استجابة لتطوير يخص الخدمات في المحافظة على وجه التحديد.

وتتولى كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة تشكيل لجنة للترشيح لجوائز الإبداع في المحافظة واختيار الفائزين الثلاثة الأوائل. وبعد انتهاء الحفل الختامي للبرامج بالمحافظة، يقوم المحافظ بترشيح الفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة، على أن تتنافس المبادرات المرشحة لاختيار أفضل ثلاث مبادرات ويتم تكريم الفائزين من قبل سمو أمير المنطقة في الحفل الختامي لملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢ه.

الشروط العامة لجوائز الإبداع في محافظات المنطقة:

أن تكون المبادرة تم تنفيذها في المحافظة. ارتباط المشاركة بشعار ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤٢ هـ “كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي” أن تتضمن المبادرة المقدمة: إضافة معرفية وتسهم في التقدم التقني أو تعديل سلوك رقمي أن تعكس فكرة إبداعية أو تطوير ملحوظ لفكرة سابقة. أن يتم دراسة المبادرة وفحصها وترشيحها من قبل اللجنة المشكلة للجوائز بالمحافظة. عند الرفع بالفائز الأول للمنافسة على جوائز الإبداع في المحافظات على مستوى المنطقة يتم رفع المبررات والمسوغات والتقارير. لا يحق للجهات أن تتقدم بنفس المشاركة لجوائز ملتقى مكة الثقافي الأخرى.



