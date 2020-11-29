شاهد .. سحب السدى الصباحية

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر د. خالد الزعاق، الباحث الفلكي وخبير الأرصاد وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله سحب السدي الصباحية.

وعلق الزعاق على المقطع بقوله : “اليوم .. سحب السدى الصباحية تكاد تمطر من جمالها”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

