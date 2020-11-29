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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 61.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى مليون و446899 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات المؤكّدة: الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، روسيا، فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، الأرجنتين، وكولومبيا.فيروس كورونا الجديد
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-29
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 61.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى مليون و446899 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات المؤكّدة: الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، روسيا، فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، الأرجنتين، وكولومبيا.
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
09:48 AM
الولايات المتحدة في الصدارة.. الوفيات تصل إلى مليون و446899
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 61.77 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، إلى مليون و446899 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات المؤكّدة: الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، روسيا، فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، الأرجنتين، وكولومبيا.
، عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون ،
المصدر : الخليج 365
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