، المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا ،

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أعلنت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مساء أمس السبت، رفض قضية، طالب فيها الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الأصوات القادمة عبر البريد بذريعة أنها وسيلة غير دستورية للتصويت.
وأكّدت محكمة الاستئناف في بنسلفانيا، أنه "حتى لو سُحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محامو ترامب، فإن ذلك لن يؤثر في فوز المرشح الديمقراطي بأغلبية أصوات الولاية".
ووفق "سكاي نيوز" في السياق، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على مزيد من الأصوات.
ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت يمر.. ومن المقرر أن تصدّق الولاية على نتيجتها الرئاسية، الثلاثاء.
بدورها، انضمت جورجيا بشكل رسمي إلى قائمة الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب، فقد تم الإعلان عن بايدن منتصراً فيها بعد إعادة فرز الأصوات في الانتخابات.
ويبدو أن المعركة القضائية التي يخوضها ترامب للطعن في نتائج الانتخابات لا تمضي وفقاً لمخططات فريقه، فحتى الآن خسر الرجل سلسلة من الدعاوى القضائية.
ورغم إعلان بايدن فائزاً بولاية أريزونا، يعتزم الحزب الجمهوري تقديم دعوى قضائية جديدة للمطالبة بالتدقيق في بطاقات الاقتراع لتحديد ما إذا كان قد تم فرزها بشكل صحيح أم لا.
أما في ولاية ميشيغن، التي كان يعول عليها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، فقد أعلنت حملته عزمها على سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائجها.
وفي نيفادا كذلك، رفضت قاضية طلباً قدمه فريق ترامب لوقف المصادقة على نتائج انتخابات الولاية.
وأصبحت بوادر الإخفاق واضحة، بحسب مراقبين، بعد خسارة ترامب أكثر من 33 دعوى للطعن من أصل 40.المحكمة العليا ولاية بنسلفانيا الأميركية
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-29
أعلنت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مساء أمس السبت، رفض قضية، طالب فيها الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الأصوات القادمة عبر البريد بذريعة أنها وسيلة غير دستورية للتصويت.
وأكّدت محكمة الاستئناف في بنسلفانيا، أنه "حتى لو سُحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محامو ترامب، فإن ذلك لن يؤثر في فوز المرشح الديمقراطي بأغلبية أصوات الولاية".
ووفق "سكاي نيوز" في السياق، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على مزيد من الأصوات.
ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت يمر.. ومن المقرر أن تصدّق الولاية على نتيجتها الرئاسية، الثلاثاء.
بدورها، انضمت جورجيا بشكل رسمي إلى قائمة الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب، فقد تم الإعلان عن بايدن منتصراً فيها بعد إعادة فرز الأصوات في الانتخابات.
ويبدو أن المعركة القضائية التي يخوضها ترامب للطعن في نتائج الانتخابات لا تمضي وفقاً لمخططات فريقه، فحتى الآن خسر الرجل سلسلة من الدعاوى القضائية.
ورغم إعلان بايدن فائزاً بولاية أريزونا، يعتزم الحزب الجمهوري تقديم دعوى قضائية جديدة للمطالبة بالتدقيق في بطاقات الاقتراع لتحديد ما إذا كان قد تم فرزها بشكل صحيح أم لا.
أما في ولاية ميشيغن، التي كان يعول عليها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، فقد أعلنت حملته عزمها على سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائجها.
وفي نيفادا كذلك، رفضت قاضية طلباً قدمه فريق ترامب لوقف المصادقة على نتائج انتخابات الولاية.
وأصبحت بوادر الإخفاق واضحة، بحسب مراقبين، بعد خسارة ترامب أكثر من 33 دعوى للطعن من أصل 40.
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:39 AM
قالت: لو سحبت الأصوات التي طعن فيها فلن يؤثر في النتيجة
أعلنت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، مساء أمس السبت، رفض قضية، طالب فيها الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء نتائج الأصوات القادمة عبر البريد بذريعة أنها وسيلة غير دستورية للتصويت.
وأكّدت محكمة الاستئناف في بنسلفانيا، أنه "حتى لو سُحبت من بايدن كل الأصوات التي طعن فيها محامو ترامب، فإن ذلك لن يؤثر في فوز المرشح الديمقراطي بأغلبية أصوات الولاية".
ووفق "سكاي نيوز" في السياق، انتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترامب في ميلووكي، أكبر مقاطعة بولاية ويسكونسن، بحصول بايدن على مزيد من الأصوات.
ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت يمر.. ومن المقرر أن تصدّق الولاية على نتيجتها الرئاسية، الثلاثاء.
بدورها، انضمت جورجيا بشكل رسمي إلى قائمة الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب، فقد تم الإعلان عن بايدن منتصراً فيها بعد إعادة فرز الأصوات في الانتخابات.
ويبدو أن المعركة القضائية التي يخوضها ترامب للطعن في نتائج الانتخابات لا تمضي وفقاً لمخططات فريقه، فحتى الآن خسر الرجل سلسلة من الدعاوى القضائية.
ورغم إعلان بايدن فائزاً بولاية أريزونا، يعتزم الحزب الجمهوري تقديم دعوى قضائية جديدة للمطالبة بالتدقيق في بطاقات الاقتراع لتحديد ما إذا كان قد تم فرزها بشكل صحيح أم لا.
أما في ولاية ميشيغن، التي كان يعول عليها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، فقد أعلنت حملته عزمها على سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في نتائجها.
وفي نيفادا كذلك، رفضت قاضية طلباً قدمه فريق ترامب لوقف المصادقة على نتائج انتخابات الولاية.
وأصبحت بوادر الإخفاق واضحة، بحسب مراقبين، بعد خسارة ترامب أكثر من 33 دعوى للطعن من أصل 40.
، المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.