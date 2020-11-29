تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

كما استقرت أسعار العملات العربية، والأجنبية، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري، على موقع البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي، عند نحو 18.56 جنيه للشراء، ونحو 18.68 جنيه للبيع.

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، على أسعار الدولار في 29 بنكا.

واستقر متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، إلى نحو 18.56 جنيه للشراء، ونحو 18.74 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ( أكبر بنك حكومي) إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، ونحو 18.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.60 جنيه في 7 بنوك منها، بنك الاستثمار العربي، وكريدي أجريكول، وعودة ، ومصر إيران للتنمية، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 18.87 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

نجاح كبير لترشيد الدعم

ونجحت مصر بجدارة في تحقيق أصعب بنود خطة الإصلاح الاقتصادي عبر ترشيد ذكي للدعم خلال العام المالي الماضي.

وحسب بيانات وزارة المالية المصرية، السبت، حققت مصر نجاحا كبيرا في تخفيض دعم الوقود والسلع الأساسية وبصورة تجاوزت التوقعات خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

ونجحت الحكومة المصرية في تخفيض دعم المواد البترولية بنسبة 77%، ليهوي إلى 18.6 مليار جنيه، كما تراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه.

سعر الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق، اليوم الأحد، عند نحو 15.60 جنيه للشراء، ونحو 15.70 جنيه للبيع، لليوم الرابع على التوالي، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما سجل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري، نحو 20.84 جنيه للشراء، و20.97 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، ونحو 4.18 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.0157 جنيه للشراء، و نحو 51.4131 جنيه للبيع.