تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على القنفذة والليث

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة مساءً .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق .



