فرنسا تسجل 12580 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت فرنسا اليوم السبت عن تسجيل 12580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2208699 حالة إصابة، كما سجلت السلطات الصحية 213 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 52127 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



