، الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في السيطرة على فيروس كورونا.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "الحمد لله ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة، حيث نشهد نزولاً في عدد الإصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ثم وعي والتزام المجتمع".

وأضاف: "نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة، بإذن الله تعالى".وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة