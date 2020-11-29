محمد بن مسعود - الدمام - بعد تأكيد إصابة زوجته بالفيروس دخل رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش؛ الحجر الصحي بعد تأكّد إصابة زوجته بفيروس كورونا من خلال الفحوصات. وذكر بيان حكومي أن نتائج الفحوص التي خضع لها رئيس الوزراء الكرواتي جاءت سلبية، بينما ظهرت على الزوجة أعراض خفيفة للفيروس، وخضعت لفحص صباح أمس السبت، جاءت نتيجته إيجابية. وأعقب ذلك دخول رئيس الحكومة الحجر الصحي بصورة تلقائية لمدة عشرة أيام.رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 08:29 AM بعد تأكيد إصابة زوجته بالفيروس بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام دخل رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش؛ الحجر الصحي بعد تأكّد إصابة زوجته بفيروس كورونا من خلال الفحوصات. وذكر بيان حكومي أن نتائج الفحوص التي خضع لها رئيس الوزراء الكرواتي جاءت سلبية، بينما ظهرت على الزوجة أعراض خفيفة للفيروس، وخضعت لفحص صباح أمس السبت، جاءت نتيجته إيجابية. وأعقب ذلك دخول رئيس الحكومة الحجر الصحي بصورة تلقائية لمدة عشرة أيام. الكلمات المفتاحية ، بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.