شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: يوجه كلمة قبل إعلان تعافي آخر حالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة لا زالت تسيطر على إصابات فيروس كورونا ، وذلك ما دفعها لأن تكون في مقدمة وجهات السفر الأكثر أماناً في العالم .

وقال " الربيعة " في حسابه الرسمي على " تويتر " : ولله الحمد ، ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة حيث نشهد نزولاً في عدد الاصابات .

وأضاف أن هذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ثم وعي والتزام المجتمع .

واختتم وزير الصحة بأهمية الإستمرار في الإجراءات الوقائية ، قائلاً : نؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة بإذن الله تعالى.