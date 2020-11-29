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شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: يوجه كلمة قبل إعلان تعافي آخر حالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة لا زالت تسيطر على إصابات فيروس كورونا ، وذلك ما دفعها لأن تكون في مقدمة وجهات السفر الأكثر أماناً في العالم .
وقال " الربيعة " في حسابه الرسمي على " تويتر " : ولله الحمد ، ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة حيث نشهد نزولاً في عدد الاصابات .
وأضاف أن هذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ثم وعي والتزام المجتمع .
واختتم وزير الصحة بأهمية الإستمرار في الإجراءات الوقائية ، قائلاً : نؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة بإذن الله تعالى.
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