قرار مفاجئ من عبد الرحمن الحلافي بسبب إخفاقات النصر المتكررة

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تداولت أنباء عن اعتزام عبد الرحمن الحلافي المشرف على فريق النصر تقديم اعتذاره للشخصية الداعمة عن الاستمرار في منصبه.

وجاء ذلك نتيجة الإخفاقات المتكررة للفريق بالرغم من الدعم الذي حصل عليه خلال فترة اشراقة على الفريق طوال الفترة الماضية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد توج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر.

Source slaati

